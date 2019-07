Sant’Agnello ci mancano “Le Notti e il Mare” con i top Don Geppy e La Marinella, cantanti come Concato e Lina Sastri. Era una manifestazione fatta dall’amministrazione Sagristani, con assessore Giuseppe Gargiulo “boomerang”, Positanonews era media partner, come lo è in tutti gli eventi di qualità, da Ravello ad Amalfi e Sorrento , ma anche Capri. Era una bella idea dell’amministrazione Sagristani, i ristoranti degli alberghi davano il meglio di se, ricordiamo le prelibatezze di “Don Geppy”, grande stella Michelin, ma anche senza stella don Geppy è sempre stato un grandissimo esperto e cultore di bontà, ma anche la Marinella, cucina strepitosa, dolci meravigliosi , in continua crescita, e tutti gli altri veramente qualità ed eccellenza santanellese dove veniva esaltato il territorio. Sant’Agnello, secondo noi, è una delle migliori località della pronvicia di Napoli e della Campania , dalle coste alle colline, e va promossa con manifestazioni di qualità come queste che speriamo riprenda. Noi di Positanonews ne profittiamo per fare i complimenti a tutti perchè Sant’Agnello sta crescendo grazie ai privati.