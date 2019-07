Sant’Agnello. Auguri a Giacomo Sagristani per la Laurea in Giurisprudenza

Sant’Agnello / Sorrento . Auguri a Giacomo Sagristani per la Laurea in Giurisprudenza all’ Università Federico II di Napoli, alla tesi di laurea presenti anche i genitori felici per questo risultato, il sindaco Piergiorgio Sagristani e la moglie Connie Cafiero , con tutta la famiglia. Al neo dottore van gli auguri di cuore della redazione di Positanonews. Ad Maiora.