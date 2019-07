Sant’Agata nel caos per le soste auto, interviene anche l’Ascom di Massa Lubrense

Si ripete puntualmente il problema della sosta a Sant’Agata di Massa Lubrense. Quasi impossibile fermarsi a fare spese o prendere un caffè, il parcheggio al di sopra della farmacia non è sufficiente e si trova con meno posti . La “Pedara”, la strada che collega Sant’Agata con Torca, piena di negozi, diventa terra di nessuno, secondo l’Ascom, ci vorrebbero parchimetri al parcheggio, una migliore segnaletica per le strisce blu di Via Torricella, e un posto carico / scarico alla fine del Corso , la sosta irregolare mette in difficoltà anche la SITA che non riesce a manovrare