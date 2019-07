Sanità in Penisola Sorrentina. Interviene la Beneduce: “Non sottovalutiamo le denunce dei sindacati”

Sulla questione sanità in Penisola Sorrentina interviene il consigliere regionale e componente della Commissione sanità in Campania. Flora Beneduce: “Le denunce dei sindacati Fsi-Usae e Nursing Up rispetto alle condizioni di lavoro presso gli ospedali della Penisola sorrentina non vanno sottovalutate. La melina della Direzione della Asl Napoli 3 Sud sui buchi in organico non è più tollerabile. Ci si interroghi su che fine abbia fatto il personale interno con mansioni sanitarie e trasferito con distacchi, temporanei o ad orario pieno, presso gli uffici amministrativi della Regione”. Lo dichiara la Beneduce, che poi conclude così: “Non è possibile che i reparti restino sguarniti di figure professionali fondamentali quando, ad esempio, si pone l’esigenza di trasferire pazienti presso altri ospedali”, sottolinea la consigliera azzurra. “E’ impossibile garantire i LEA con questo andazzo. Serve un cambio di passo nella governance della Asl Napoli 3 Sud, occorrono competenze ed esperienza per coordinare i servizi di una delle Aziende Sanitarie Locali più grandi della Campania”