Sanità, Beneduce: “In Asl 3 Sud reparti accorpati per assenza personale”

“L’accorpamento dei reparti di Cardiologia ed Ortopedia a Boscotrecase, in vigore dal 1 luglio e previsto fino al 31 agosto, sta procurando non pochi disagi alla cittadinanza. La riduzione dei posti letto e la contrazione delle attività ambulatoriali genera disfunzioni il cui prezzo è pagato dagli utenti”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Una situazione difficile, che induce la popolazione residente a spostarsi al presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, dove però manca il personale infermieristico e i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono a rischio sia per le attività di reparto che per l’ambulatorio cardiologico”, spiega l’esponente azzurro.

“A ciò si aggiunge la vicenda dell’emodinamica, mai partita a Boscotrecase malgrado le attrezzature già acquistate, e i tanti interrogativi inevasi sul perché Castellammare non riesca ad implementare la sua di emodinamica, dal momento che i responsabili del servizio dichiararono in una audizione in Consiglio regionale, oramai tre anni fa, che il tutto sarebbe andato a regime in tempi rapidi”, rincara Beneduce.

“Tutto ciò dimostra i limiti della gestione da parte dell’attuale governance dell’Asl Napoli 3 Sud, che non riesce ad organizzare in maniera organica i livelli di assistenza, scaricando sui cittadini il peso di un deficit di programmazione che dura da anni”, conclude la consigliera regionale.