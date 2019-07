San Vito Positano, quale futuro? Le mamme chiedono per la scuola calcio

Positano rischia di scomparire dalla cartina geografica del calcio. Fino ad oggi sono circolate solo voci su possibili cordate di ex giocatori giallorossi, ma sembra che nessuno vuole accollarsi i debiti della precedente gestione, una notizia tuttavia non confermata ne smentita. La cosa assurda è il silenzio che aleggia sul futuro del San Vito Positano: non lo chiediamo noi di Positanonews, ma sono le mamme che hanno anche messo in post pubblico in cui chiedono spiegazioni sul futuro. La data di iscrizione è sempre più vicina, infatti mancano dieci giorni ed il rischio che scompaia il club storico della Costiera Amalfitana nato nel 1956, viene percepito non solo come la fine di una passione, ma soprattutto nella comunità positanese le mamme si chiedono che fine farà la scuola calcio.