San Vito Positano iscritto in promozione, il mister Federico Cuomo. Il titolo passa al Comune, avviso pubblico del sindaco De Lucia

Anteprima / Esclusiva . Positano. Il calcio è salvo nella perla della Costiera amalfitana, ora bisogna vedere come nei dettagli . Intanto sono stati fatti tutti i passaggi regolarmente e serenamente, il presidente uscente Raffaele Casola ha consegnato il titolo nelle mani del sindaco di Positano Michele De Lucia e il San Vito Positano è stato iscritto in promozione, si dovrà perfezionare il tutto entro i primi giorni di agosto . Per questo è stato affisso avviso pubblico procedura esplorativa per acquisizione manifestazione interesse da parte di società o associazioni sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Positano al campionato 2019/2020. Ora bisogna vedere come si concretizza la “cordata” , sopratutto di ex calciatori, anticipata da Positanonews. Il mister dovrebbe ritornare a essere Federico Cuomo di Sorrento, ripresosi completamente, a lui va un abbraccio affettuoso da tutta la redazione di Positanonews. Per le giovanili dovrebbe essere riconfermato mister Attanasio. In questa fase di transizione il San Vito vuole pensare a ricostituire il rapporto col territorio compromesso da tanti fattori, giocatori di fuori Napoli, addirittura anche gli allenamenti a Torre, con lo scollegamento territoriale. Il punto è proprio questo pensare al calcio in termini agonistici o come risorsa sociale , dove mancano spazi e coinvolgimento, per i nostri giovani . Crediamo che a questi livelli bisogna scommettere sui nostri giovani, si vincerà sempre se si crede alla propria terra, che affrontiamo il Pimonte, il Vico Equense o l’Agropoli, parlando di squadre in categorie diverse, non ci cambia la vita. Se il nuovo San Vito sarà vicino al territorio, Positanonews sarà vicino al San Vito. Forza San Vito, Forza Positano!

Ecco l’avviso del sindaco Michele De Lucia Avviso per il San Vito Positano