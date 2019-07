SAN MARZANO DAY 2019

dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv

” Pioveva, era di gennaio, di tanti anni fa,

noi insieme sognavamo un giorno dedicato al San Marzano. Quel sogno oggi diventa realtà,

noi ad accogliervi nei campi, insieme a voi tutti,

con i contadini e produttori per continuare a sognare “

ll ‪15 Luglio 2019 presso i Giardini del Pomodoro San Marzano DOP (Contrada Faricella) a Sarno, si e tenuto in esclusiva mondiale il primo evento a difesa della nostra terra: il Pomodoro San Marzano Day.

La voglia di difendere la nostra terra e le nostre radici è molto forte in noi e siamo pronti a tutto pur di far sentire la nostra voce e quella degli‪ ‎agricoltori, che da sempre lavorano nei campi salvaguardando la ‪Natura.

Solo grazie al loro sapiente lavoro ed i loro preziosissimi consigli le generazioni più giovani, oggi conoscono una storia lunga centinaia di anni ed invidiata da tutto il globo.

Quando si parla di madeinitaly molto spesso ci si dimentica del pomodoro San Marzano DOP, quello vero, coltivato nell’Agro Nocerino-Sarnese. Eppure molti chef stellati e maestri pizzaioli scelgono il meglio della nostra terra per i loro prelibati piatti ed in occasione di questo evento, si sono offerti spontaneamente di scendere in campo a difesa del San Marzano.

Ancora oggi molti attacchi sono mirati a destabilizzare questa bellissima storia d’amore tra l’‪uomo e ‪‎la Natura, partendo da chi evidentemente non ha mai messo piede in un campo aperto e non ha mai avuto il piacere e l’onore di conoscere e stringere la mano a dei veri uomini come gli agricoltori.

Hanno proposto cose improbabili e parlato di cose impossibili da fare, che hanno come unico obiettivo quello di cancellare la nostra ultra centenaria storia, quella stessa storia scritta con sudore e sacrificio da nonni italiani.

Da due anni a questa parte l’Evento San Marzano Day vuole essere il punto di riferimento in Campania, come Manifestazione Culturale per raccontare a tutti la reale vita svolta nell’Agro-Sarnese-Nocerino al contatto continuo con la Natura.

L’Evento San Marzano Day sarà una giornata di festa per la celebrazione della virtuosa filiera del Pomodoro San Marzano DOP e per la missione che da sempre guida la mano del lavoro della Danicoop nel tutelare, diffondere e valorizzare la nostra cultura e le nostre importanti radici, dalle quali creare il futuro dei nostri figli.

Legare quindi il buono e sano cibo, allo sviluppo dei nostri territori, formando le future generazioni, evitando lo svuotamento delle nostre terre ed anzi guardando ad un mondo verde, … e un po’ rosso, che sappia risvegliare l’amore per ciò che è veramente importante nella vita.

Ecco per cui il motto della Danicoop è raccolto da Nonni italiani… con una frase che insegna al giovane, un lavoro tramandato da secoli dai nonni, grazie al quale sapremmo raccogliere con saggezza i frutti del futuro.