San Gennaro Vesuviano, lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e tenta il suicidio

Shock nel napoletano. Un uomo di 35 anni ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è lanciato di sotto. L’episodio è accaduto a San Gennaro Vesuviano, dove risiede la suocera dell’uomo. La piccola è morta sul colpo, mentre il padre è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Stando a quanto appreso, pare che tra i genitori della piccola vi fosse stata una lite ieri sera. I due vivono a Caserta: ora i Carabinieri stanno indagando per cercare di stabilire cosa abbia potuto portare il padre della piccola ad un gesto simile. Pare che i due coniugi si stessero separando, anche se non risultano altri episodi di violenza oppure di trascorsi giudiziari. Nessun membro della famiglia risulta coinvolto in problemi economici o giudiziari.

La tragedia si è consumata intorno alle ore 12, quando in casa vi era soltanto il padre e la piccolina.