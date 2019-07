Salerno. Oggi l’insediamento di Mons. Bellandi. Grande festa al Duomo

Tutto è pronto per la cerimonia che questo pomeriggio si terrà al Duomo di Salerno. Mons. Andrea Bellandi sarà il 115° vescovo della diocesi Salerno- Campagna-Acerno.

Mons. Bellandi ha origini fiorentine ed è il terzo vescovo consecutivo nominato in Campania, non campano. E’ stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1985 per la diocesi di Firenze, dove è incardinato e risiede abitualmente. E’ membro del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesano, e della Consulta Diocesana delle comunicazioni sociali. È stato per alcuni anni responsabile regionale e membro del consiglio nazionale del Movimento di Comunione e Liberazione.

All’incontro con il clero e la comunità di fedeli salernitani saranno presenti 50 vescovi e circa 250 sacerdoti tra cui monsignore Giuseppe Betori (Firenze), monsignore Crescenzio Sepe (Napoli) , mons. Francesco Alfano della diocesi Castellammare – Sorrento e due parroci della nostra terra: Don Fabio Savarese e don Pasquale. A presiedere l’importante evento religioso sarà il presidente della Commisione Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. Non mancheranno anche gli altri vescovo della Campania e delle regioni limitrofe.

La cerimonia comincerà oggi alle ore 17 con l’incontro a piazza Amendola con le autorità, poi la processione e il saluto alla Madonna di Costantinopoli. . Alle ore 18 la celebrazione officiata dal cardinale Betori. Sarà assente l’arcivescovo uscente, Luigi Moretti. Ci sarà il Cardinale Martino. Attesi 4mila fedeli. Maxischermi al Duomo.