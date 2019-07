Salerno. La Polizia di Stato sempre più impegnata nella prevenzione alla criminalità

Nel corso delle attività svolte durante lo scorso fine settimana, una pattuglia della Sezione Volanti ha deferito in stato di libertà un cittadino georgiano resosi responsabile del furto di alcuni capi di vestiario in un negozio del centro cittadino. Lo straniero, dopo aver prelevato dagli espositori alcune magliette, per un valore di circa € 30, ha cercato di occultarle sulla sua persona, ma avvicinatosi all’uscita è stato bloccato e quindi denunciato per il reato di furto aggravato.

Un altro equipaggio è intervenuto presso un supermercato cittadino fermando una donna che dopo aver prelevato dagli scaffali la merce l’ha riposta nella propria borsa cercando di oltrepassare le casse, dove è stata prontamente bloccata. Trattasi di cittadina italiana, di anni 29, che è stata denunciata per furto aggravato di generi alimentari (per un valore di circa € 20), con contestuale avvio della procedura per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.

Sempre gli operatori della volante, durante la notte di domenica, in corso Garibaldi, hanno provveduto al controllo di due giovani su un ciclomotore che, da successivi accertamenti, è risultato rubato circa dieci giorni prima. I due ragazzi, di nazionalità rumena, rispettivamente di anni 26 e 21, sono stati denunciati per ricettazione e sottoposti a perquisizione personale nel corso della quale è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 1,35. Per i due, residenti fuori comune, è stata avviata la procedura per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.

Complessivamente nel corso del weekend sono state controllate 193 persone e 81 veicoli. Sono state, altresì, elevate 17 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada.