Salerno, due interventi del Soccorso Alpino. Incidente su un sentiero e ragazzo precipitato oltre il bordo stradale dopo un incidente

Nella giornata di domenica 07 luglio, il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)della Campania è stato mobilitato per due interventi. Il primo a Bracigliano in supporto all’elisoccorso 118 di Salerno con già a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS per un incidente stradale occorso ad un ragazzo precipitato oltre il bordo stradale. Sul posto è stato verricellato il tecnico di elisoccorso CNSAS oltre ai sanitari del servizio HEMS che, assieme ai vigili del fuoco ed al personale di ambulanza 118, hanno stabilizzato e recuperato il paziente con una operazione al verricello. Il ragazzo è stato infine trasferito all’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno.

Il secondo intervento, nella tarda serata ad Angri (SA) per un incidente su sentiero occorso ad un uomo in località Chianello, ad Angri che si è infortunato cadendo. I tecnici ed i sanitari del CNSAS, insieme ai volontari della P.A. città di Angri ed al 118 hanno raggiunto e stabilizzato l’uomo, che presentava una frattura ad una caviglia, lo hanno imbarellato e poi trasportato fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso nella notte.