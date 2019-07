Salerno. Cercavano di eludere i controlli. Denunciati un 64enne e un 29enne per possesso di oggetti da scasso

Nella decorsa notte, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, in servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, in particolare i furti in abitazione, transitando in via Trucillo notava un’autovettura con a bordo due persone imboccare la predetta via contromano. Il conducente dell’autovettura, appena notata la presenza della Polizia, con una manovra repentina, tentava di allontanarsi per eludere il controllo. Prontamente gli agenti si ponevano all’inseguimento dell’auto riuscendo a bloccarla all’intersezione tra via Manganario e via Calenda. I due occupanti identificati per G.S. di anni 64 e G.G. di anni 29, pluripregiudicati, venivano sottoposti a perquisizione personale che veniva estesa al veicolo su cui viaggiavano. Durante le perquisizione gli agenti rinvenivano all’interno alcuni arnesi atti allo scasso, nello specifico quattro cacciavite, da loro detenuti senza giustificato motivo, che venivano sottoposti a sequestro. I due soggetti, cittadini italiani, sprovvisti di qualsiasi documento utile alla loro identificazione, venivano accompagnati presso gli uffici della Sezione Volanti dove venivano denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nei confronti degli stessi, non residenti nel comune di Salerno, è stata avviata la procedura amministrativa per l’emissione del provvedimento del divieto di ritorno.