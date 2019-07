Salerno. Arrestato uomo in possesso di eroina e munizioni per arma da fuoco

Nell’ambito dei predisposti servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, disimpegnati nel tempo per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, nella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il pattugliamento di zone cittadine, ritenute sensibili perché particolarmente esposte ai reati predatori, i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un uomo già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per vari reati, e, nel corso della perquisizione personale e domiciliare a cui è stato sottoposto, hanno rinvenuto e sequestrato circa gr. 35,51 di eroina, un bilancino di precisione e nr. 5 cartucce calibro 38 special. La persona fermata, P.G. di anni 34, è così stata dichiarata in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnata presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni a disposizione dall’Autorità Giudiziaria competente.