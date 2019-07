Salernitana-Sambenedettese 4-1,seconda uscita ufficiale dei granata con segnali incoraggianti

Nel match amichevole di ieri pomeriggio a San Gregorio Magno, la Salernitana batte la Sambenedettese con il risultato di 4-1.

Succede poco nella prima parte del primo tempo. Al 12′ Kiyine non inquadra la porta. Qualche minuto dopo ci prova Jallow di testa, ma è un altro nulla di fatto. Al 18′ è la Sambenedettese a rendersi pericolosa, ma Micai si fa trovare pronto. Al 30′ un tiro col destro di Jallow viene facilmente parato dal portiere avversario Santurro. Durante il break di qualche minuto concesso dall’arbitro al 31′, la Salernitana ascolta i suggerimenti di mister Ventura. E se al 34′ ci prova Kiyine senza successo per via del tiro dalla distanza troppo centrale, al 40′ la squadra va in gol grazie ad una bella azione di Akpa Akpro dalla fascia destra, che serve Lombardi, che a sua volta passa la palla a Giannetti, che la infila nel sacco.

Nella ripresa, dopo 8 minuti ci riprova Giannetti: palla alta. Un minuto più tardi la conclusione di Akpa Akpro viene murata dalla difesa. Quest’ultimo ci riprova anche al 10′ ma la palla viene respinta. Al 18′, sempre Akpa Akpro viene atterrato in area dal portiere Santurro: l’arbitro concede il penalty, che Kiyine trasforma, portando la gara sul provvisorio 2-0. Al 22′ un retropassaggio per Micai si trasforma in una clamorosa autorete da parte di Pucino, col numero uno granata non esente da colpe. Al 25′ la Salernitana cambia tutta la squadra con 11 sostituzioni. Al 31′ ci prova Cicerelli, ma il nuovo portiere entrato per la Samb, Raccichini, si fa trovare pronto. Al 33′ un fallo su Calaiò permette ai granata di guadagnare un interessante calcio di punizione: la battuta di Cicerelli diventa un assist vincente per Odjer, che realizza il provvisorio 3-1. Al 42′ ci prova anche Calaiò, ma la sfera viene respinta. Infine, al 44′ è Cicerelli a firmare il definitivo 4-1, su assist di Lopez.

SALERNITANA-SAMBENEDETTESE 4-1

Marcatori: 40′ Giannetti, 19’st rig. Kiyine, 22’st aut. Pucino, 34’st Odjer, 44’st Cicerelli

SALERNITANA (3-5-2): Micai (25′st Vannucchi); Pucino (25′st Kalombo), Billong (25′st Migliorini), Carrillo (25′st Gigliotti); Lombardi (25′st Cicerelli), Akpa Akpro (25′st Odjer), Di Tacchio (25′st Morrone), Maistro (25′st Castiglia), Kiyine (25′st Lopez); Jallow (25′st Calaiò), Giannetti (25′st Djuric).

A disp: Russo, Orlando, Marino. All: Ventura

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Santurro (25′st Raccicchini); Rapisarda (1′st Gemignani), Biondi (1′st Zaffagnini), Miceli (1′st Di Pasquale), Trillò (1′st Marcantoni); Panaioli (1′st Piredda), Gelonese (1′st Brunetti); Volpicelli (23′st Fusco), Bove (1′st Garofalo); Zancocchia (1′st Rea); Di Massimo (1′st Petrini). All: Montero

Arbitro: Guarnieri di Battipaglia

Ammoniti: Trillò, Santurro