Che sabato all’Anema e Core di Capri. La star Nba Dwyane Wade con la Union e gli stilisti Dean & Dean Dwyane Wade, guardia dei Miami Heat, con la moglie Gabrielle Union, nota attrice ed ex modella americana.

La coppia scatenata a centro pista della Taverna più Vip d’Italia, ha intonato insieme a Gianluigi Lembo e la band successi internazionali come “Despacito”, ” Satisfaction” , ” Baila Me”, ” Pretty Woman” ” Hey Jude” fino ai storici pezzi della musica italiana come “Nel blu dipinto di blu”. Microfono alla mano, cappellino con scritta “That’s amore”, il campione del basket denominato “Flash” per la sua velocità di esecuzione, ha ballato e cantato tutta la sera lasciandosi trasportare dal ritmo dell’Anema e Core. Bottiglia personalizzata per il campione dell’Nba, immortalata da Gabrielle Union sul suo profilo instagram seguito da oltre 13 milioni di utenti.

Vacanza caprese anche per Dean & Dan Caten, gemelli e anime creative di Dsquared, amici storici e habituè dell’Anema e Core.

Sulle note di “My Way”, i fashion designer candesi, sono saliti sul palco insieme a Gianlugii e la band, proseguendo ancora con “La Bamba” e concludendo con “Your Song”.