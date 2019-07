Ruba cosmetici e prodotti per il corpo in una nota Farmacia di Sorrento: arrestata.

Ieri sera la signora A.C., persona dall’aspetto distinto che si trovava a Sorrento per qualche giorno di villeggiatura, è stata tratta in arresto dalle forze dell’ordine per furto aggravato presso la Farmacia Alfani in Corso Italia a Sorrento.

Il furto, avvenuto intorno alle 14:00 ed eseguito con particolare destrezza dalla signora che si è disfatta degli involucri dei prodotti, è stato immediatamente rilevato dal sistema di video sorveglianza della Farmacia e denunciato alle forze dell’ordine. In serata la signora tornata in Farmacia è stata identificata dal personale che ha allertato gli agenti di pattuglia sul Corso Italia, consentendone l’arresto.

Il titolare della Farmacia Alfani, intervistato sull’accaduto: “In passato spesso abbiamo chiuso un occhio su piccoli furti, pur avendo acquisito i filmati ed identificato i responsabili ma ora il fenomeno sta assumendo proporzioni considerevoli. Abbiamo il dovere di porre un argine in difesa delle tante energie che profondiamo ogni giorno nel nostro lavoro ed a tutela dei nostri collaboratori che da esso dipendono, oltre che dei nostri clienti. Chi ruba è un ladro ed è nostro dovere denunciare.”