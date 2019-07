ROYAL CLIPPER . IL VELIERO SENZA VELE

Sono anni che lo vediamo gironzolare nelle nostre acque, tra Amalfi, Sorrento , Lipari e l’arcipelago campano. Positanonews ne ha raccontato la storia della costruzione, le rotte, i passeggeri , ma non l’ha mai visto con le vele spiegate se non qualche rarissima volta. facciamo nostre le rimostranze dei passeggeri, riprese da cruisecritic, che si lamentano che hanno visto veleggiare l’imbarcazione, solo per poche ore, se non addirittura, per i diueci giorni di crociera , mai.