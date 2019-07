Roman Villa in Positano celebrates first birthday! Buon primo compleanno alla Villa Romana di Positano

Today celebrates the one year anniversary of the Roman Villa in the heart of Positano reopening. This jewel of the Amalfi coast was re-introduced to the world a year ago after the discovery of roman paintings in columns within the villa. The Roman Villa is also unique because it was able to withstand the force of the eruption of Mt. Vesuvius, the same one that destroyed Pompeii. However the beautiful paintings of seahorses and elegant golden columns were able to survive the blast and remain to this day. This roman villa offers a perfect look into the style and history of roman life without having to leave the Amalfi coast.

Oggi festeggia il primo anniversario della Villa Romana nel cuore della riapertura di Positano. Questo gioiello della costiera amalfitana è stato reintrodotto nel mondo un anno fa dopo la scoperta di dipinti romani in colonne all’interno della villa. La Villa Romana è anche unica perché è stata in grado di resistere alla forza dell’eruzione del Monte. Il Vesuvio, lo stesso che distrusse Pompei. Tuttavia i bellissimi dipinti di cavallucci marini ed eleganti colonne dorate sono stati in grado di sopravvivere all’esplosione e di rimanere fino ad oggi. Questa villa romana offre un perfetto sguardo nello stile e nella storia della vita romana senza dover lasciare la Costiera Amalfitana.