Ritrovata questa sera Elisa, la 17enne scomparsa da Sorrento. Era a Baronissi, nel salernitano

Elisa, la ragazza di 17 anni che era scomparsa da Sorrento due giorni fa è stata ritrovata nella tarda serata di oggi a Baronissi nel Salernitano in buone condizioni. I genitori avevano lanciato un appello diffondendo la foto della figlia preoccupati dal fatto che la ragazzina sembra fosse in preda alla depressione. Ora i Carabinieri stanno cercando di ricostruire la fuga della 17enne per accertare se si sia trattato di una “semplice” bravata oppure se Elisa stesse vivendo una particolare situazione di disagio in famiglia.