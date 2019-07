Ritirate tre patenti in Costiera Amalfitana. Ragazzi trovati alla guida sotto effetto di droghe

Nel corso del fine settimana appena ultimato, considerato ad alto impatto turistico, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi sono stati assiduamente presenti lungo le arterie della costiera amalfitana, per gestire la viabilità, garantire il rispetto delle norme del codice della strada e vigilare sull’ordine e sicurezza pubblica.

Nel complesso, i militari dell’Aliquota Radiomobile e le Stazioni di Amalfi, Maiori, Tramonti, Positano e Ravello,

hanno sottoposto a controllo circa 200 fra autovetture e motociclisti con i rispettivi passeggeri, sanzionandone 13 scoperti privi di assicurazione e/o revisione.

Nel corso delle notti di movida, invece, sono state ritirati segnalati alla prefettura 4 giovani trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale, nonchè sono state ritirate tre patenti:

La prima ad un 30 enne di Maiori che si trovava alla guida sotto l’effetto di cocaina, come accertato con drug test, per cui veniva anche denunciato penalmente;

La seconda ad un 20enne di Angri trovato alla guida mentre fumava uno spinello, con un’altro già pronto;

La terza ad un giovane 28 enne di Torre del Greco, alla guida con un tasso alcolemico di 1.44 g/l (oltre il limite penale, denunciato)