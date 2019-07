Ristoranti non in regola a Marina Grande a Sorrento ? Una segnalazione di un lettore anonimo a Positanonews

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che è ricevuta questa mattina nella nostra redazione di Piano di Sorrento dove un nostro lettore o una nostra lettrice ci segnala a Marina Grande a Sorrento ristoranti non in regola

Ecco cosa ci scrive :

Il locale popolare tra i turisti stranieri, fa attività … Usufruiscono il suolo dei pescatori per mettere i propri tavoli.. Fanno ristorazione a tutto campo non avendo licenza se non per asporto per fino non avendo ancora oggi, nel 2019, il POS…

Non sappiamo come stanno le cose, da una prima verifica fatta sul posto non ci risultano ristoranti abusivi, ma tensione si .

La vera notizia è un’altra

Come mai con l’epoca di internet ci arrivano lettere scritte a carta?

