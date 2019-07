Ripristinata la linea Napoli – Sorrento. Tanti i disagi dei pendolari questo pomeriggio.

Treno in avaria alla galleria di Castellammare. Attimi di caos per i pendolari della circumvesuviana. A quanto pare la situazione è stata ripristinata. Invano il tentativo di telefonare ai carabinieri e al numero verde. Da Castellammare i viaggiatori ci segnalano che i carabinieri non sono mai arrivati alle innumerevoli telefonate d’aiuto, mentre al numero verde rispondeva la voce automatica. Pendolari costretti a percorrere il tratto a piedi dalla galleria alla stazione più vicina. Dalle 16 circa di questo pomeriggio la situazione della circumvesuviana ha veramente scandalizzato tutti. Una brutta figura per l’azienda ma anche per la stessa Campania. Come abbiamo già riportato, per cercare di rimediare al danno delle corse straordinarie di pullman e treni Sorrento – Vico /Castellammare – Napoli hanno cercato di diminuire i danni. Il treno in avaria ora è stato rimosso e la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità come annunciato in tutto le stazioni della linea Napoli- Sorrento, anche se rimediato al momento è un parolone, visto che i problemi e i ritardi sono all’ordine del giorno, tanto che i pendolari sono più preoccupati di quando i treni funzionano che quando non funzionano.