Ricette veloci: pasta all’isolana

Pasta alla isolana è una ricetta molto semplice da preparare e adattissima per le cene di primavera o d’estate quando non si ha voglia di trascorrere ore in cucina. Questo sugo all’isolana è perfetto infatti sia caldo che freddo e si sposa bene con qualsiasi formato di pasta. In questo caso l’ho preparata con gli spaghetti ma potete anche scegliere delle farfalle per dare un tocco di fantasia in più. Comunque niente paura perché nel tempo di cottura della pasta avrete pronto il vostro sugo all’isolana e potrete mettervi a tavola in un batter d’occhio.

Ingredienti 500 ml Passata Di Pomodoro

360 g Pasta

4 cucchiai Olio Extravergine D’oliva

2 mazzi di basilico

2 Mazzi Di Prezzemolo

2 cucchiai c apperi

1 spicchio a glio Preparazione Mettete una pentola di acqua leggermente salata sul fuoco. Una volta che l’acqua bolle, Buttate la pasta e controllate il tempo di cottura. Nel frattempo che la pasta cuoce iniziate a preparare il sugo all’isolana. Pulite il basilico, lavatelo e asciugatelo bene. Tritate un pochino basilico e metteteli nel bicchiere del frullatore. Sbucciate l’aglio, tagliatelo a metà e privatelo dell’anima centrale e mettetelo nel bicchiere del frullatore. Unite la passata di pomodoro, i capperi e il prezzemolo. Iniziate a frullare prima lentamente e poi sempre più velocemente aggiungendo l’olio extravergine a filo. Continuate a frullare per qualche minuto fino ad ottenere una salsa liscia e omogenea. Scolate la pasta al dente e mettetela in una ciotola poi conditela con abbondante salsa all’isolana, mescolate e servitela. VARIANTI E CONSIGLI Se volete servire la pasta alla isolana fredda potete scolarla e passarla sotto all’acqua fredda del rubinetto in modo da fermare la cottura e raffreddarla completamente. Potete aggiungere anche qualche oliva oppure filetti di acciughe sott’olio. Potete non frullare la salsa all’isolana e lasciarla grossolana tritata a mortaio. Conservazione Il sugo alla isolana si conserva in frigo per due giorni. Se avanzerete anche la pasta potete saltarla in padella qualche minuto.