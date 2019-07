Regina Giovanna a hidden jewel | La bellezza dei bagni Regina Giovanna, come arrivare in questo posto magico

The Amalfi coast is home to more than just beautiful coastlines and unique shops. A hidden jewel that not many know about is just a short hike away from the main road. The Regina Giovanna baths are a beautiful daytrip excurision for anyone looking for a small adventure in Italy. Public transportation can be the easiest and fastest way to arrive at the baths. From Sorrento, the Massa Lubrense bus line picks up from behind the Sorrento train station and drops travelrs off right where the short hike begins to the baths. For those who may want other options, you can also walk to the baths along the beautiful Italian coast. Once off the main road, travelers can easily follow trail signs that lead to the waters edge. The trail starts at the top of the road by the parking lot for the baths and goes through a small town that is quiet and peaceful. The trail then turns down a sidewalk that runs behind houses and lemon farms which can offer shade from the bright sun. The worn down cobblestone pathway that leads to the baths is also a refelction of how many decades visitors have been visting the baths. Soon the stone sidewalk turns into a dirt path that leads through fields of yellow flowers. This stunningly beautiful walk alone makes visting the baths well worth the trip.

The famous baths originally became known for Queen Giovanna who was rumored to vacation there with her various lovers. Since then, many locals and couples visit the baths to cool off in the hot summer heat. The baths are also unique due to the small openning in the rocks which connects the baths to the sea. This allows for the cool and clear sea water to flow in and out of the baths. After swimming or jumping off of the rocks, you can climb out and lay outside the ruins of Giovannas villa. Frome the villa, you will also be able to see everything from the island of Capri, to the city of Naples. While these stunning views are fit for any queen, the rocky terrain causes many locals to relax closer to the waters edge and away from the baths. Since the baths are small and can often be crowded with locals, relaxing closer to the sea can often result in having more space while keeping the gorgeous views. The all natural beauty of the baths is truly a picturesque and refreshing way to experince Italys treasures while escaping the mediterranean heat for a day.

La costiera amalfitana è sede di oltre le splendide coste e negozi unici. Un gioiello nascosto che non molti conoscono è solo una breve escursione lontano dalla strada principale. La spiaggia Regina Giovanna è una bellissima escursione diurna per chiunque cerchi una piccola avventura in Italia. Il trasporto pubblico può essere il modo più semplice e veloce per arrivare ai bagni. Da Sorrento, la linea di autobus Massa Lubrense, che parte da dietro la stazione ferroviaria di Sorrento e ti lascia proprio dove inizia la stradina di montagna per arrivare alla spiaggia. Per coloro che desiderano altre opzioni, è anche possibile raggiungere a piedi i bagni lungo la bellissima costa italiana. Una volta fuori dalla strada principale, i viaggiatori possono facilmente seguire i segnali che portano al bordo delle acque. Il sentiero inizia in cima alla strada dal parcheggio per i bagni e attraversa una piccola città che è tranquilla e pacifica. Il sentiero si trasforma poi in un marciapiede che corre dietro case e limonaie che possono offrire ombra dal sole splendente. Il sentiero di ciottoli consumato che conduce ai bagni è anche una conferma di quanti visitatori decenni hanno visitato i bagni. Ben presto il marciapiede di pietra si trasforma in un sentiero sterrato che conduce attraverso campi di fiori gialli. Questa passeggiata straordinariamente bella da sola rende i bagni degni di essere visitati. I famosi bagni in origine divennero noti per la regina Giovanna che si vociferava di trascorrere le vacanze lì con i suoi vari amanti. Da allora, molti locali e coppie visitano i bagni per rinfrescarsi nella calura estiva calda. I bagni sono anche unici grazie alla piccola apertura nella roccia che collega i bagni al mare. Ciò consente all’acqua di mare fresca e limpida di fluire dentro e fuori dai bagni. Dopo aver nuotato o saltato giù dalle rocce, è possibile uscire e distendersi al di fuori delle rovine della villa. Presso la stessa potrai anche vedere tutto dall’isola di Capri, alla città di Napoli. Mentre queste viste mozzafiato sono adatte a qualsiasi regina, il terreno roccioso fa sì che molti locali si rilassino più vicino al bordo delle acque e lontano dai bagni. Dal momento che i bagni sono piccoli e spesso possono essere affollati di gente del posto, il relax più vicino al mare può spesso portare ad avere più spazio mantenendo le viste meravigliose. La bellezza naturale dei bagni è davvero un modo pittoresco e rinfrescante per sperimentare i tesori dell’Italia mentre scappa dal caldo mediterraneo per un giorno.