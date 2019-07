Ravello, vigilantes e sicurezza: il sindaco Di Martino richiede date dei matrimoni agli operatori turistici

Come abbiamo visto, la scelta della vigilanza notturna a Ravello è stata assolutamente azzeccata. Ogni giorno i vigilantes lavorano per garantire la sicurezza del territorio: non solo risse sedate, e lavoro di prevenzione (con individui sospetti segnalati alle Forze dell’Ordine), ma anche anziani aiutati e altri servizi utili per i cittadini.

Come vi ricordate, alcune settimane prima della scelta felice del Sindaco Di Martino si parlava spesso di presenze moleste per le vie della città. In particolare si faceva quasi sempre riferimento a individui che partecipavano a feste e matrimoni nello splendido Comune Costiero e si ubriacavano, girando per le strade fino a tardi.

In maniera lungimirante, alla luce di ciò, il Sindaco ha deciso di inviare una nota a tutti gli operatori turistici, in particolare agli alberghi, per venire a conoscenza delle date dei matrimoni previsti: un modo per poter pianificare in maniera efficiente la vigilanza sul territorio nei giorni interessati. Un esempio, sicuramente, che potrebbe essere preso come riferimento anche dagli altri Comuni della Costiera Amalfitana, visto che bene o male un po’ tutti devono far fronte a questo tipo di problema.