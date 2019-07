Ravello. Torna Suoni del Sud. Dal 25 luglio al 21 settembre in programma 10 eventi gratuiti. Primo appuntamento con Nino Buonocore

Riparte Suoni del Sud la rassegna musicale estiva organizzata dal Comune di Ravello dedicata alle sonorità popolari dell’area mediterranea che quest’anno si arricchisce con quattro appuntamenti di musica jazz. Dal 25 luglio al 21 settembre la città di Ravello sarà il palcoscenico di ben 10 eventi musicali tutti gratuiti.

Si tratta di un affascinante percorso musicale che toccherà alcuni degli angoli più suggestivi della Città della Musica, tra suoni del Sud e melodie jazz.

Suoni del Sud and Jazz prende il via il 25 luglio con Nino Buonocore in Piazza Duomo che ripercorrerà la sua carriera con una band d’eccezione, contaminandosi con le improvvisazioni del Jazz, per poi proseguire il 9 agosto con Marco Zurzolo e il 3io Napoletano con un repertorio che nasce dalla fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla Canzone tradizionale di Napoli e del Mediterraneo.

Il 16 agosto sarà la volta di Teresa De Sio con Puro Desiderio, il nuovo album che segna il passaggio in una nuova era della creatività dell’artista. Il 30 agosto, sempre in Piazza Duomo si esibirà Tullio De Piscopo Un musicista puro e raffinato, considerato uno dei più grandi percussionisti del jazz italiano ed internazionale il cui ritmo è scritto nel suo dna con il calore del Sud.

A seguire tre concerti itineranti nelle piazzette più suggestive della periferia della città della musica: il 7 settembre Valentina Stella con un omaggio a Napoli a Piazza Fontana Moresca; il 14 settembre Tony Esposito con un viaggio musicale nei ritmi del Mediterraneo nella piazzetta del borgo di Torello; il 21 settembre i Vico Masuccio nella piazzetta di Sambuco con un sound di totale contaminazione tra blues, etno-folk e world music.

Gli altri due concerti jazz sono in programma il 24 agosto con Antonio Onorato New Quartet e il 5 settembre con Sandro Deidda e il Trio Salerno nella cornice del monumentale Duomo di Ravello.

Altro imprendibile appuntamento estivo è Calici di Stelle a Ravello in programma il 12 agosto. Si tratta come sempre di elegante evento enogastronomico, tra vino, stelle cadenti, musica e degustazioni. Una passeggiata di emozioni che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, e che toccherà i Giardini del Vescovo alle spalle del Duomo, via San Giovanni del Toro, l’incantevole e panoramica via Santa Margherita e la Piazza Fontana Moresca.

All’evento parteciperanno le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, le Donne del Vino, i Consorzi Tutela Vini Sannio, del Vesuvio e quello del Vita Salernum Vites con il coordinamento dell’AIS della Costiera Amalfitana.

Il tutto impreziosito da una serie di specialità gastronomiche preparate dagli chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Villa Fraulo, Villa Maria, i Giardini Calce oltre ai prodotti tipici del Caseificio Staiano, della Tramontina, del Capitano Salumificio e dell’Antico Forno Carrieri

In degustazione anche le prelibatezze dei maestri delle storiche pasticcerie campane, i sapori sanniti presenti con una selezione di tipicità del brand Sannio Autentico e quelli della Costiera Amalfitana con il Consorzio limoni Costa d’Amalfi.

A Ravello, nella notte del vino e delle stelle cadenti, si ascolterà musica passeggiando

tra le viuzze, il belvedere e le piazzette della zona alta dove sarà possibile osservare il cielo con una illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno.

Chiuderà la serata, sotto la magia delle stelle, un coinvolgente concerto di Raoul & Swing Orchestra nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca.

Un incantevole mix di suoni, sapori e profumi dove il viaggiatore verrà catturato in un’atmosfera magica che solo Ravello sa regalare. Un’ estate di grandi eventi per il Comune di Ravello Città della Musica.