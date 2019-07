Ravello, TGR a Villa Rufolo: grande successo per la mostra sul Seicento napoletano – VIDEO

A Ravello, il TG Regionale decanta il successo raccolto Villa Rufolo per la mostra sul Seicento napoletano. Grazie all’intesa tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la Direzione di Villa Rufolo, il complesso monumentale sta registrando un importante flusso di visitatori (+8% rispetto a giugno 2018), che possono ammirare “Sant’Agostino battezzato da S. Ambrogio” e “Sant’Agostino ed il Bambino in riva al mare” dipinti di Luca Giordano, in prestito dal museo diocesano di Napoli.

Queste due opere sono affiancate dalla “Pala di San Nicola” e del “Compianto di Adamo ed Eva” del Battistello Caracciolo, grazie all’assenso del Comando dei Carabinieri. Come illustrato dal direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano nell’intervista di Antonella Fracchiolla, durerà sino ad ottobre per complessive 8 opere in esposizione: nel Complesso Monumentale arriveranno due opere di Domenico Guarino, poi ci sarà un allestimento dedicato agli Etruschi, con reperti che sono stati recuperati dai Carabinieri.