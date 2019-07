Ravello, successo per la presentazione della ristampa della: “Vita del glorioso Martire San Pantaleone medico” -VIDEO

“Ravelli pignus Optimum”. Successo per l’evento tenutosi nella serata di ieri, 24 luglio, presso la Pinacoteca di Ravello. E’ stato presentato, infatti, un’antica biografia di San Pantaleone, proprio nel XVI anniversario della morte di Don Giuseppe Imperato Senior. L’evento si è tenuto grazie al lavoro del Comune di Ravello e la collaborazione della Parrocchia Santa Maria Assunta e l’Associazione “Ravello Nostra”.

Si tratta di una ristampa anastatica della prima edizione della “Vita del glorioso Martire S. Pantaleone medico, protettore della Città di Ravello, con brevi cenni sulla venuta del suo sangue in detta Città“, scritta dal sacerdote ravellese D. Ferdinando Mansi, e stampata in Roma per i tipi di Anacleto Sabatini, nel 1857.

Nella giornata di ieri, come sappiamo, è stata anche celebrata la Santa Messa presieduta da Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi e Cava de’ Tirreni, con le testimonianze del dottor Giuseppe Longo, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, e del professor Carmine Vecchione, Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno.

La Cappella di San Pantaleone è stata voluta sin dal 1617 dal vescovo Michele Bosio per una più sicura e degna collocazione della Reliquia del sangue del martire, fu realizzata soltanto nel 1643 durante il governo del vescovo Bernardino Panicola, che ne fece la traslazione con una solenne ultima processione per la città. L’ingresso alla Cappella è dato da un grande arco con cancellata in ferro e da una balaustra di marmo.