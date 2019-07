Ravello, serata Bianco Krug al Caruso con Mimmo di Raffaele “Sono uomo di strada e prendo ispirazione da quello che vedo intorno”

Ravello, Costiera amalfitana. La Città della Musica ha delle eccellenze in campo alberghiero e non solo, in occasione della serata Krug in “BIANCO” , accolti da Iolanda Mansi, di cui abbiamo parlato negli eventi, incontriamo Mimmo di Raffaele (nella foto, con tutto lo staff nel forno antico per le pizze ). Mimmo di Raffaele e il suo staff han deliziato i palati al ristorante Belvedere sulla Infinity Pool. Lo chef con esperienza internazionale sorprende per la sua creatività, dalla sfogliatella dolce far niente, alle verdure disidradate, al sushio napoletano in omaggio all’ignoranza di mia madre..

“sono uomo di strada e prendo ispirazione da quello che mi vedo intorno”. Dai migliori ristoranti a Milano a Ravello passando per il Giappone un vulcano di idee . “Allora, la sfogliatella rivisitata è ispirata alle persone che vedo sempre sedute ad un bar da dove passo tutti i giorni per venire a lavorare, mentre il “sushio” alla napoletana, omaggio all’ignoranza di mia madre, deriva da un episodio della mia vita privata… In Giappone fra gli chef che dovevano preparare il pranzo presidenziale ho conosciuto una ragazza, poi mia fidanzata per un anno.. Quando ne ho parlato con mia madre, lei ha cominciato a dire del fatto che mangiano il “sushio”..” E come è questo “sushio”? “Alla napoletana, abbinando ad ogni crudo un frutto , invece dei condimenti tipici dei giapponesi.. e riscuote molto successo”. Una disquisizione anche sulla melenzana alla cioccolata, di Minori o di Maiori, noi optiamo per Maiori in omaggio all’Assunta, mentre c’è una differenza sostanziale con quella di Meta , sulla costa di Sorrento, più dolce e speziata. Insomma, vulcanico lo chef casertano doc, in un ambiente elegante e raffinato come l’Hotel Belmondo Caruso che fa vivere davvero atmosfere da sogno . Sui nostri social network alcuni post della serata, instagram, youtube e facebook, sia su Positanonews che su Enogastronautanews.