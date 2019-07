Ravello. A Scurati il Premio Strega. Gli auguri del sindaco Di Martino

Ravello e la Costiera amalfitana festeggiano la vittoria di Antonio Scurati al Premio Strega.

Lo strega 2019 lo vince Antonio Scurati con ‘M. Il figlio del secolo’ (Bompiani), romanzo storico sull’ascesa di Mussolini e sulla conquista feroce del potere da parte del fascismo. Il favorito della vigilia conferma il pronostico, grazie a un libro che ha ottenuto un grande successo di pubblico – più di 120mila copie vendute – e di critica. Un volume di oltre 800 pagine che arriva fino al delitto Matteotti e che nella notte del Premio ha ottenuto ben 228 voti. “Sono felice della vittoria ma sono anche molto contento che altri italiani leggeranno questo libro. Potranno conoscere meglio la nostra storia: con la speranza che non si ripeta, anche in forme diverse”, ha spiegato l’autore alla fine

Il primo a fargli gli auguri il sindaco Salvatore Di Martino “Finalmente è arrivato il giusto riconoscimento ad Antonio Scurati ultimo dei grandi scrittori che a ravello ha trovato ispirazione e spunti per i suoi romanzi” ad Antonio Scurati i migliori auguri da parte mia e di tutta la comunità ravellese. “…

Scurati trascorre molti mesi nella Città della Musica dove ha casa dove scrive molte sue opere.

La bellezza di Ravello-con le sue memorie millenarie, le sue rovine di antichi splendori, è una bellezza ipermoderna. Perche a Ravello il mare meraviglioso di Ulisse si contempla dal vivo, in carne e ossa, sulla propria pelle ma in una visione a distanza, in una tele-visione naturale. A Ravello, per una volta, la bellezza – non la bruttezza – è nell’occhio di chi guarda. Ravello è il paradiso dello spettatore.

