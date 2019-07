Ravello, riattivata l’antenna di Monte Brusara . Ritorna il 4G, già si pensa al 5G , ma ci sono zone d’ombra in Costiera amalfitana . Pensiamo a tutto il tratto che va da Piano di Sorrento a Positano , alcuni tratti da Ravello a Tramonti e ad Amalfi in zone alte. Dopo un anno Ravello e Scala comunque potranno riavere questo servizio utile anche per il turismo

COSA E’ IL 4 G

Il 4G è la quarta generazione di telefonia cellulare, dopo il Tacs (1G), il Gsm (2G), l’Umts (3G). È il nome comune di quella che più propriamente si chiama Lte, ossia Long Term Evolution. L’evoluzione è quella della rete attualmente in uso; il «lungo termine» si riferisce al fatto che quando fu proposto lo standard, nel 2004, questa tecnologia sembrava ancora piuttosto lontana.

In cosa consiste l’evoluzione?

In una maggiore velocità di traffico dati, che passa da un massimo teorico di 14.4 Megabit al secondo per la rete 3G a 100. In alcuni esperimenti, la Lte è arrivata a superare 1 Gigabit al secondo, 50 volte più di una connessione Adsl casalinga.

Cosa cambierà?

Sarà possibile connettersi più velocemente a Internet, scambiare foto e video in meno tempo. Si potranno vedere senza problemi filmati ad alta definizione su YouTube e scaricare un intero disco in un secondo. Anche lo streaming di musica e video non subirà più interruzioni. Acquisti e transazioni sul web potranno essere criptati con un grado di sicurezza maggiore.