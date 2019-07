Ravello, il primo agosto consiglio comunale in sessione straordinaria: si discuterà del Bilancio di previsione

Il consiglio comunale è stato convocato a Ravello in seduta straordinaria, per la data di giovedì 1° agosto (ore 16.30), presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Tolla. Dopo il consueto appuntamento con il Question Time (ore 16.00), in seguito alle comunicazioni del Sindaco, si discuterà del riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per i lavori di somma urgenza sull’evento franoso lungo via della Repubblica, della verifica della salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019/2021. Inoltre nella seduta avverrà la nomina del revisore contabile per il triennio 2019/2021 e l’adozione del regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale.