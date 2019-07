Ravello polemiche per il fattorino per la posta in zona ZTL , contestate le modalità dei recapiti delle bollette Ausino

Ravello, Costiera amalfitana. Sta fomentando molte polemiche la foto del fattorino con il ciclomotore in zona ZTL nella Città della Musica pubblicata da Gerardo Foti. Ma se Raffaele Gambardella , il titolare della società , interviene su Facebook difendendo il suo impiegato con questo post

Segnalo agli abitanti di Ravello che il fattorino ripreso in foto è regolarmente munito di autorizzazione all’ingresso in zona ZTL rilasciata dal comando di Polizia Municipale locale e che svolge il suo lavoro negli orari contrattuali previsti. Pertanto, visto che l’introduzione dei droni, che sostituiranno i fattorini, si sta protraendo per motivi tecnici e burocratici, preghiamo la cittadinanza di Ravello a sopportare, almeno visivamente, la presenza dei ns. solerti dipendenti. Piuttosto suggerirei di provvedere ad installare le cassette postali,con tanto di nominativo, fuori da ogni abitazione, cosi come si conviene ad un paese civile come il vostro, anziché alimentare sterili polemiche offensive. Cosi da poter rendere un servizio migliore a voi ed un lavoro meno gravoso a noi. Contestualmente abbiamo già provveduto a sensibilizzare ulteriormente il ns. fattorino di zona ad accentuare lo stile di guida attento e rispettoso dei luoghi e delle persone che contraddistingue la ns. quindicinale storia aziendale. Infine invito lor signori a moderare i termini sopra utilizzati ed a rimuovere in tempi rapidi la foto contenente dati identificativi del veicolo e della persona, violando le norme vigenti in materia di privacy. Ancor prima di essere obbligati ad agire legalmente a tutela del ns. dipendente e del buon nome della ns azienda. L’amministratore della GRS RECAPITI SAS

Si è dibattuto su questo permesso, di cui non è stata esibita foto, e del fatto che poi fosse su un marciapiede, ma la cosa più grave è che i cittadini contestano le modalità di consegna delle bollette, in particolare quelle dell’ AUSINO , del consorzio di Cava de’ Tirreni, che in provincia di Salerno si occupa delle risorse idriche della Costa d’ Amalfi, insomma le bollette dell’acqua, che a quanto pare non arrivano anche a Ravello, ma non solo, pare che qualche fattorino abbia lasciato un “malloppo” di bollette in un portone, e questo detto pubblicamente su facebook, senza contare che i ravellesi sono costretti ad arrivare addirittura a Vietri sul mare per la giacenza, insomma una situazione assurda , a intervenire è anche l’ex sindaco di Ravello Secondo Amalfitano direttore di Villa Rufolo