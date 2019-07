Ravello, parte la vigilanza notturna. Un modello per tutta la Costiera Amalfitana e non solo

A Ravello parte la vigilanza notturna. Il Comune della Costiera Amalfitana si è attivato immediatamente alle prime problematiche apparse in questi giorni.

L’amministrazione di Salvatore Di Martino, quindi, fa da modello per le zone turistiche in Campania. Abbiamo scritto più volte, visto che ci occupiamo sia della Penisola Sorrentina che della Costiera Amalfitana, dei tanti problemi evidenziati, anche a Sorrento, dove negli scorsi giorni si è verificata una rissa in piazza senza controllo, delle problematiche di Positano e Praiano; diciamo che Ravello fa da Modello.

La proverbiale quiete di Ravello, spesso minata da scorribande notturne prevalentemente di turisti in stato di ebrezza, sarà garantita da un apposito servizio di vigilanza. Come annunciato dal sindaco Salvatore Di Martino nell’ultimo consiglio comunale, il comune di Ravello, per il tramite del comando di Polizia Locale, ha provveduto a stipulare una convenzione con una società privata di Security per un servizio notturno che sarà attivo dalle 23.30 – 03.30.

Il servizio di vigilanza interesserà piazza Duomo e le aree limitrofe del centro storico dove saranno operativi costantemente e contemporaneamente due uomini in divisa riconoscibili per il ruolo che saranno chiamati a svolgere. L’azienda affidataria del servizio, individuata attraverso il mercato elettronico, ha messo a disposizione del Comune un numero di centrale (081/18533293) per la comunicazione da parte di cittadini di episodi che si stiano verificando e che necessitino di intervento immediato.

Gli uomini impegnati interverranno nei limiti delle regole di ingaggio concordate con il Responsabile della Polizia Locale e dovranno immediatamente allertare le forze dell’ordine comunicando alle autorità competenti eventuali episodi degni di intervento.

«L’iniziativa si è resa necessaria per garantire il controllo della quiete e per la tutela della proprietà pubblica – spiega il sindaco Salvatore Di Martino – Sono inammissibili in una Città come Ravello, che fa della sua proverbiale quiete un punto di forza, episodi di disturbo o atti che contrastano con il pubblico pudore. L’affidamento di un servizio di vigilanza notturna tende inoltre a tutelare non solo la funzionalità delle strutture viarie ma anche i beni artistici, storici e culturali presenti nell’area interessata».

Questo è il Capitolato del Servizio Notturno di Security e di Vigilanza non armata per l’area di piazza Duomo e dintorni.

ART 1 – DEFINIZIONE

Il presente capitolato disciplina l’affidamento delle attività di security notturna (23.30 – 03.30) per il controllo della quiete e per la tutela della proprietà pubblica e della funzionalità delle strutture viarie e dei beni artistici, storici e culturali presenti nell’area interessata.

ART.2 – AREA INTERESSATA

L’area interessata alle attività di security è quella dell’intorno di Piazza Duomo del Comune di Ravello individuata ed evidenziata nella planimetria seguente.

ART.3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il valore stimato complessivo dell’affidamento è pari a euro 4.200 / mese.

Al fine di perseguire la trasparenza e l’efficienza economica dell’affidamento si procederà a trattativa privata sul Mercato Elettronico perla Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’intenzione di fornire le informazioni utili per la individuazione delle prestazioni richieste attraverso il presente documentoche ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto.

La stima del valore dell’affidamentoha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione ed onera il Concessionario, interamente a proprio carico, il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio.

ART. 4 – ATTIVITA’ MINIME OBBLIGATORIE

L’affidamento riguarda tutte le attività necessarie per l’organizzazione, gestione e promozione di quanto definito dall’art. 1 del presente documento compresa la manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature nonché l’utilizzo del personale adibito all’espletamento dei servizi.

Durante gli orari previsti stazioneranno nell’area di interesse costantemente e contemporaneamente n. 2 uomini in divisa riconoscibili per il ruolo che devono svolgere.

L’azienda metterà a disposizione del Comune un numero verde di centrale per la comunicazione da parte di cittadini di episodi che si stiano verificando e che necessitino di intervento immediato.

Gli uomini impegnati interverranno nei limiti delle regole di ingaggio concordate con il Responsabile della Polizia Locale e, nei limiti appena richiamati, dovranno immediatamente allertare le forze dell’ordine e comunicare alle autorità competenti per eventuali episodi degni di intervento.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

La ditta affidataria esercita in proprio tutte le attività oggetto dell’affidamento, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale,assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l’espletamento delle attività.

Il Comune di Ravelloè sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente affidamento o in violazione delle norme vigenti.

E’ a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Ravello. A tal proposito, l’Affidatario si impegna a manlevare il Comune di Ravello da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili all’Affidatario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente.

ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2000, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.

ART. 8 – NOMINA RESPONSABILE OPERATIVO

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio prima dell’inizio delle attività, il legale rappresentante del concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare L’Affidatario per tutte le attività inerenti la concessione.

Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del Responsabile della Polizia Locale che sovraintende al servizio ed a cui il responsabile operativo farà giungere almeno settimanalmente i rapporti sul servizio effettuato.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L’Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In ogni caso il personale impiegato nell’appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Ravello, 26 giugno 2018 Il Responsabile della Polizia Locale

Magg. Giuseppe De Stefano