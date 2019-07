Ravello, nella notte conducente d’auto perde il controllo e finisce fuori strada. Tragedia sfiorata

Ravello. La scorsa notte un’auto ha perso il controllo sulla Ravello-Chiunzi finendo fuori strada. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’accaduto, probabilmente un colpo di sonno. Fortunatamente il conducente non ha riportato danni fisici, ma si sono evitati guai peggiori in quanto, qualche metro più in là, l’auto sarebbe finita nei boschi sottostanti. L’auto è stata possibile rimuoverla soltanto stamattina grazie ad un mezzo autogru.