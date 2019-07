Ravello in lutto per la scomparsa della maestra Dora Del Pizzo, aveva 83 anni

Ravello. All’età di 83 anni ci lascia la maestra Dora Del Pizzo. Una donna amata da tutti, che nella sua vita aveva due grandi amori, quello per la sua famiglia e quello per i suoi alunni che ancora oggi la ricordano sempre con immutato affetto. La maestra Dora era originaria di Minori ma da tempo viveva a Scala insieme alla figlia Sonia, dopo la perdita del marito Bonaventura Vuilleumier. Ma la sua vita lavorativa si è sempre svolta nella scuola di Ravello dove ha insegnato ai suoi ragazzi non solo le nozioni del sapere ma anche l’educazione ed il rispetto, doti che la caratterizzavano da sempre. Lascia nel dolore le figlia Giannamaria e Sonia, la sorella Antonietta, i generi Nicola Fiore e Giuliano Ferrigno, i nipoti Albino, Stefano, Marco e Mario e la sua amorevole Anna. I funerali si svolgeranno domani, domenica 7 luglio, allre ore 11.oo nel Duomo di Ravello dove la salma giungerà da Scala. La redazione di Positanonews esprime il proprie condoglianze alla famiglia.