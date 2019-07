Ravello in lutto per la prematura scomparsa di Raffaele Acanfora, aveva 56 anni

Ravello piange la prematura scomparsa, a soli 56 anni, di Raffaele Acanfora che ha perso la sua battaglia contro la malattia che lo aveva colpito di recente. Lascia la moglie la dottoressa Antonella Mansi, le figlie Caterina ed Anastasia, il fratello Giuseppe, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Il rito funebre si svolgerà domani venerdì 19 luglio alle ore 16.30 muovendo dalla casa dell’estinto in Via Trinità n. 37 per il Duomo di Ravello. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore.