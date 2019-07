Ravello, la vigilanza notturna già all’opera: soccorsa un’anziana

Porta subito i suoi frutti la Vigilanza privata attivata nel Comune di Ravello nei giorni scorsi. La scelta dell’amministrazione Di Martino è stata accolta col massimo della soddisfazione da parte dei cittadini del comune costiero. Il sindaco non ci ha pensato due volte ad intervenire, dopo i brutti episodi delle scorse settimane. Nella giornata di ieri, gli agenti del servizio di sorveglianza hanno prestato aiuto ad una donna anziana che ha avuto un malore. Fortunatamente non c’è stata necessità di allertare i sanitari del 118.

Il sindaco Di Martino si era così espresso in merito: “L’iniziativa si è resa necessaria per garantire il controllo della quiete e per la tutela della proprietà pubblica. Sono inammissibili in una Città come Ravello, che fa della sua proverbiale quiete un punto di forza, episodi di disturbo o atti che contrastano con il pubblico pudore. L’affidamento di un servizio di vigilanza notturna tende inoltre a tutelare non solo la funzionalità delle strutture viarie ma anche i beni artistici, storici e culturali presenti nell’area interessata”.