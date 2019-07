Grande successo al Primo Appuntamento di Suoni del Sud & Jazz organizzato dal Comune di Ravello. Nino Buonocore e la sua nuova formazione hanno regalato ad una piazza gremita di turisti italiani e stranieri, cittadini della Costiera Amalfitana, un concerto raffinato e di grande atmosfera. Scrivimi, Rosanna, Abitudini e tante altre canzoni del musicista napoletano, riproposte con arrangiamenti rivisitati grazie ad incursioni jazzistiche e assoli del trio formato da Antonio Fresa al piano, Antonio De Luise al contrabasso e Amedeo Ariano alla batteria. Per l’occasione il Sindaco Di Martino ha fatto spegnere i lampioni della piazza, sui tavoli dei bar piccoli lumicini e sugli alberi le micro lampadine accese per la vigilia della festa del patrono della cittadina . Alla musica si è aggiunta un’atmosfera magica e di grande appeal che solo Ravello sa’ offrire. Prossimo appuntamento con Marco Zurzolo il 9 agosto alle ore 21.00 sempre in Piazza Duomo.

