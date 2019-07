Ravello Festival che succede? Un quarto d’ora di intervallo a spettatori fermi e seduti. Dopo i tre squilli della ripresa qualcuno scopre che il tappeto di danza è bagnato e non sale sul palco. Improvvisati inservienti con rotoli di carta e scopa asciugano davanti ai pochi spettatori equamente divisi fra divertiti e allucinanti. Se la parola flop da fastidio è legittimo per chi fa informazione porsi e porre delle domande. Abbiamo notato poi la scellerata scelta di togliere gli storici cartelli delle passate edizioni del Festival, questa damnatio memoria incomprensibile, mentre stasera che doveva essere la serata di collegamento alle Universiadi di Napoli per un evento che doveva far da richiamo per la Regione Campania forse in termini sportivi avranno fatto un record, ma in negativo.. Ovviamente speriamo bene per Ravello e la Costiera amalfitana che la cosa prenda una piega migliore. Per evitare l’ennesimo attacco strumentale a Positanonews, che non è da oggi che si occupa di Ravello, forse molti non lo sanno ma Michele Cinque ha diretto per due anni il Ravellotime che faceva informazione capillare in italiano ed inglese,oltre ad avere il primo giornale online che ha cominciato a parlare di Ravello da 15 anni quotidianamente, dunque i nostri non sono attacchi, né veleni, bensì considerazioni che a questo punto suffraghiamo con immagini, pubblichiamo una foto, a chi ricorda le vecchie edizioni lasciamo il giudizio.