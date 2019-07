Dagli inviati di Positanonews foto, video, interviste

Pubblico delle grandi occasioni, e non poteva essere diversamente , per l’apertura della 67esima edizione del Ravello Festival 2019. Ci rilasciano cortese interviste il Governatore De Luca, il Direttore Felicori, il sindaco di Ravello, Primo Amalfitano, il soprintendente del San Carlo, il critico musicale Olga Chieffi. Grande successo di pubblico, con sold out già da tempo, e un bis paventato , ma non concesso dal direttore JURAJ VALČUHA.

Nel segno di Wagner e Martucci, fortemente legati a Ravello e a Napoli, si è aprto il cartellone sinfonico, della sezione ‘Orchestra Italia’ della 67esima edizione del Ravello Festival.

Domenica 30 giugno (ore 20) a salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo, Juraj Valčuha, direttore musicale dell’Orchestra del Teatro di San Carlo che ha diretto il Notturno sinfonico (1901) del compositore campano assieme al I atto de Die Walküre di Wagner.

Le voci soliste saranno quelle del tenore americano Robert Dean Smith (Siegmund), del soprano finlandese Camilla Nylund (Sieglinde) e del basso faroese Rúni Brattaberg (Hunding).