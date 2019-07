Ravello in festa. San Pantaleone, la liquefazione del sangue, processione e spettacolari fuochi

Ravello in festa ieri . La Città della Musica che domina la costa d’ Amalfi ha festeggiato il suo patrono San Pantaleone, nel giorno del martirio del 305 d.C. a Nicomedia, il santo taumaturgo è noto in Costiera amalfitana per il fenomeno della liquefazione del sangue, che si ripete da mille anni almeno, testimoniato a Costantinopoli, e ieri di nuovo dal parroco Don Angelo Mansi, un fenomeno simile in Campania a quello di San Gennaro a Napoli.

Grande festa con la processione ( video su you tube di Positanonews di Francesco Di Lieto ) con i fuochi d’artificio (foto Stefano Mansi da instagram video su You Tube Positanonews TV di Vincenzo Milite ) , piccolo inizio di bruciature di sterpaglie , domato subito dalla Millennium di Amalfi, incaricata dal Comune , sotto Santa Maria del Gradillo.

Entusiasmo dei turisti e dei ravellesi , molti hanno festeggiato in ville e alberghi attrezzati per eventi dedicati alla festa del Santo Patrono.

Ricordiamo le tante iniziative, fra cui a Castiglione per la città “cardioprotetta” , riportate in allegato e seguite da Positanonews , anche sul sito e gruppo facebook Ravellonews, con video e servizi.