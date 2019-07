Ravello in Costiera amalfitana oggi si ferma per il suo Santo Patrono. Oggi 27 Luglio è il giorno della festa in onore di San Pantaleone. Conosciuto in tutto il mondo, in Italia sono dedicate a lui tantissime chiese e celebrazioni. Ci sono molte cose che non si sanno di questo Santo Patrono, intanto ha in comune con San Gennaro a Napoli la liquefazione del sangue , in Campania è molto venerato per le sue capacità taumaturgiche, dalla Costa d’ Amalfi e dall’Agro Nocerino – Sarnese fino da Salerno, dove in provincia è venerato a Vallo della Lucania, una similitudine con Positano per l’altro versante della provincia di Salerno,che ha San Vito che viene dalle zone di Paestum Capaccio nella vicina Cilento.

Secondo la tradizione agiografica, era figlio del pagano Eustorgio, uomo molto ricco di Nicomedia, e di Eubula, che lo educò al cristianesimo.

Alla morte di suo padre, entrò in possesso di una grande fortuna: alcuni suoi colleghi (era medico) spinti dall’invidia, lo denunciarono all’imperatore durante la persecuzione di Diocleziano. L’imperatore avrebbe voluto risparmiarlo.

Pantaleone, però, confessò apertamente la sua fede e, per mostrare di essere nel giusto, risanò un paralitico: ciò nonostante, egli fu dapprima condannato al rogo, ma le fiamme si spensero, poi ad essere immerso nel piombo fuso, ma il piombo si raffreddò miracolosamente; a questo punto Pantaleone fu gettato in mare con una pietra legata al collo, ma il masso prese a galleggiare; venne condannato ad feras, ma le belve che avrebbero dovuto sbranarlo si misero a fargli le feste; fu poi legato ad una ruota, ma le corde si spezzarono e la ruota andò in frantumi.

Si tentò anche di decapitarlo, ma la spada si piegò e gli aguzzini si convertirono. Pantaleone pregò Dio di perdonarli, motivo per il quale egli ricevette pure il nome di Panteleemon.

San Pantaleone è venerato in molte città d’Italia e del mondo tra le quali: Bordonaro, Chamois, Courmayeur, Crema, Dolianova, Frisa, Gimillan, Limbad, Macomer, Martis, Martignano, Miglianico, Montauro, Montoro Inferiore, Oltrecastello, Papaglionti, Papanice, Pianella, Ponteranica, Ravello, San Pantaleone frazione di San Lorenzo, San Pantaleone, frazione di Grumello del Monte, Santa Caterina Albanese, Scanzorosciate, Serrata, Sorso, Vallo della Lucania, Valpelline.

Programma di oggi

Ore 7.30 – 9.00 – 12.00: Santa Messa Comunitaria.

Ore 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni.

Ore 12.00: Matinée in Piazza Duomo.

Ore 19.00: Messa Vespertina celebrata da S.E. Rev.ma Padre Michele Petruzzelli, Abate dell’Abbazia della SS.Trinità di Cava de’ Tirreni, cui seguirà la processione per le vie della paese.

Ore 21.45: Grande spettacolo pirotecnico curato dalla rinomata ditta dei Cav.ri Giovanni Boccia, Luigi Nappi e Amodio Di Matteo da Palma Campania (NA).

Seguirà uno scelto programma lirico-sinfonico, eseguito dal sullodato Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano”, con cui si concluderanno i festeggiamenti.