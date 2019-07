Ravello città sicura: Vigilantes determinanti, tra risse sedate e controlli

Ravello città sicura. La scelta di servirsi di vigilanza privata notturna nel Comune della Costiera Amalfitana è, a nostro avviso, stata una delle migliori idee che si potesse prendere. Fin dai primi giorni si era capito che l’apporto dei Vigilantes sarebbe stato determinante per il benessere dei residenti e dei visitatori. La scelta dell’amministrazione Di Martino era stata accolta col massimo della soddisfazione da parte dei cittadini del comune costiero.

In particolare, Di Martino aveva deciso dare una risposta celere e decisa ai brutti episodi delle scorse settimane. Noi abbiamo deciso di passare una notte con alcuni degli uomini che ora si stanno occupando di dare una mano alla città. Abbiamo potuto notare personalmente che questi fanno un lavoro egregio e impeccabile: tra risse sedate, donne anziane aiutate e ubriachi segnalati alle Forze dell’Ordine, non si può che parlare in bene di questi giovani.

Il loro lavoro, inoltre, è diretto anche alla prevenzione: qualche giorno fa alcuni individui sospetti, della provincia di Avellino, sono stati prontamente segnalati. Un lavoro eccezionale, in collaborazione con Carabinieri e Polizia Municipale. Noi ci auguriamo che anche i privati, come ad esempio le agenzie viaggi, oppure i Wedding Planner, possano essere d’aiuto in tal senso, avvertendo i propri clienti di mantenere un comportamento idoneo alla città che li sta ospitando.