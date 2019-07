Ravello, Costiera amalfitana . Ieri ha fatto scalpore la lettera anonima al consigliere di opposizione Nicola Amato, alla quale va la nostra totale solidarietà come redazione di Positanonews, che ha commentato su Facebook

“All’anonimo e vigliacco autore della missiva postale con la quale mi si invitava ad abbandonare la politica perchè troppo polemico, dico: stai sereno, se vuoi candidarti hai due anni di tempo per organizzarti e far fuori tutti quelli che non ti piacciono, così, da diventare tu Sindaco!

Però, per fare politca,

– ci vogliono gli ….attributi che hai dimostrato di non avere trincerandoti dietro l’anonimato.

– ci vuole la disponibilita’ al confronto costruttivo e propositivo che mi contraddistingue e che sino ad oggi ha portato soluzioni e non polemiche come tu affermi, perchè sei ignorante in politica;

– ci vuole passione ed amore per il proprio paese;

– ci vuole il coraggio di mettersi costantemente in discussione;

– ci vuole la capacita’ di metterci la faccia sempre e comunque.

In parole povere ci vogliono uomini , non pagliacci.

Comunque continuerò ad impegnarmi per questo paese, anche per te, perché non vorrei mai rovinare i sogni di un idiota.

Vivi bene e ricorda che alcuni provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione comunale sono stati introdotti grazie alle mie proposte (per te polemiche), nell’interesse del paese.

Nicola Amato”

Fra i commenti quello dell’ex sindaco Secondo Amalfitano, direttore di Villa Rufolo , che pure è stato in passato bersagliato