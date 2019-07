Ravello, arresto cardiaco per una turista americana: salvata a Castiglione

Ancora una volta risulta determinante l’ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello. Poco fa, infatti, una turista americana che soggiornava a Ravello, mentre si trovava a bordo piscina insieme alla famiglia, ha avuto un malore ed ha perso i sensi. I familiari subito hanno capito che qualcosa non andava e dopo un primo tentativo di rianimarla hanno chiamato il 118.

Sono intervenuti i sanitari che hanno provveduto con defibrillatore per poi portarla all’ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione, dove è stata sottoposta a terapia cardiopolmonare. La donna è stata intubata e fortunatamente il suo cuore ha ripreso a battere normalmente; è stata, quindi, sottoposta ad esami clinici.

Successivamente la 45enne è stata portata al porto di Maiori per poi essere trasferita in eliambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: ora si trova in rianimazione, sotto osservazione.

Non è la prima volta che il presidio medico di Castiglione si rivela fondamentale per salvare una vita umana. Un plauso ai medici e agli infermieri che ogni giorno fanno il loro lavoro al meglio.