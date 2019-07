Ravello. Ancora trasgressori dei semafori. Sanzioni tra Civita e Cigliano. Si pensa all’installazione di videocamere O.C.R.

Ravello, Costiera Amalfitana. Si sente per l’ennesima volta parlare di trasgressori di semafori e codice stradale. Ancora una volta motocicli e ciclomotori non rispettano il rosso.

Durante un’ attività di controllo per la viabilità e per il rispetto delle norme stradali, molte sanzioni sono state emesse tra Civita e Cigliano dalla polizia municipale di Ravello, capitanata dal comandante Giuseppe de Stefano, per punire tutti coloro che non rispettano e non hanno rispettato il semaforo, in particolar modo i motociclisti che transitano sempre con il rosso.

L’amministrazione comunale di Ravello sta pensando di installare delle videocamere di rilevamento O.C.R. per sanzionare oltre le moto, anche le macchine che transitano con il rosso, coloro che non hanno assicurazione e bollo sulla propria vettura.

Inoltre, oltre alla sanzione ai trasgressori verranno deturpati 2 punti dalla patente.