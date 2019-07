Psicosi del furto a Cava de Tirreni, componenti di band rock scambiati per ladri e picchiati . Nel mirino delle ronde notturne è finita la band Vico Masuccio, che è stata aggredita la scorsa notte.

La reazione

I musicisti hanno denunciato tutto attraverso un video su fb. Alcuni cittadini hanno anche scritto al sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, per manifestare la propria solidarietà alla band ma anche per esprimere il proprio sdegno. L’aggressione fa il paio con il caso dei sordomuti stranieri, che sono stati costretti a rifugiarsi in una chiesa alcuni giorni fa, anche loro scambiati per ladri.

Sta succedendo di tutto nella cittadina della provincia di Salerno confinante con Vietri sul mare , porta della Costiera amalfitana, e con l’agro nocerino, Nocera e Pagani.