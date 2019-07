Tutto pronto per la cerimonia di chiusura delle Universiadi. Si attendono i The Jackal, Clementino, Mahmood!

Tutto ciò che inizia ha una fine e anche le Universiadi stanno giungendo al termine. Sono stati giorni ricchi di emozioni, caratterizzati da energia, grinta e sano agonismo. Tutti gli atleti si sono impegnati duramente per dare il massimo e raggiungere nuovi record personali. Tante medaglie, tanti traguardi, ma soprattutto infiniti sorrisi hanno spopolato durante le dirette tv. Ognuno ha cercato, a suo modo, di essere partecipe di questa splendida manifestazione: c’è chi si è prestato ad essere volontario, chi ha fatto parte dello staff organizzativo e chi semplicemente ha acquistato un biglietto per assistere ai vari match, gare e esibizioni.

Se la cerimonia di apertura è stata definita a dir poco spettacolare e ha visto la presenza di celebrità come Bocelli, Anastasio, Malika Ayane, state certi che quella di chiusura non sarà da meno: secondo le prime dichiarazioni la serata sarà presentata dai The Jackal e si esibiranno Clementino e Mahmood. Non mancheranno giochi di luci ed effetti speciali che ancora una volta renderanno lo stadio San Paolo un palcoscenico perfetto.

L’appuntamento quindi è per stasera, alle ore 21:00, su RAI 2, per assistere in diretta al suggestivo spegnimento del braciere olimpico e continuare ad essere cittadini del mondo.